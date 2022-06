Spettacolo 'Opera dei pupi' - Ultima impresa di Orlando di Roncisvalle

Passaggio d'epoca. I Paladini di Francia compiono altre imprese. Rinaldo, abbandona le armi e la Corte di Parigi per dedicarsi alla meditazione ed al pentimento. Infuoca una vecchia Guerra tra l'Impero di Carlo Magno e la Spagna moresca dei cognati Marsilio, Bulugante e Falserone che, costretti ad una tregua, implorano la resa per le troppe perdite. Ma all'arrivo dell'ambasceria di Spagna, Gano, escogita un nuovo piano per tradire Il Re dei Franchi ed i Paladini.

Per info e prenotazioni: 3477868722 - 3271918835 - 3495712775, info biglietti: intero 5 euro; ridotto 3 euro; 0/2 anni gratuito. Tutti i soggetti con disabilità fino alla maggiore età sono esonerati dal contributo, previa chiamata al numero 3271918835.