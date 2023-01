'Oratorio per Eva' allo 'Scenario Pubblico'

Esaltare il linguaggio coreografico declinato al femminile: questa la linea guida della stagione programmata da Roberto Zappalà, fondatore e direttore artistico di Scenario Pubblico/ Compagnia Zappalà Danza, prestigiosa realtà di recente elevata dal Ministero della Cultura al rango di “Centro di rilevante interesse”, riconoscimento attribuito nel settore della danza contemporanea unicamente a due strutture in tutta la penisola.

Una delle quali è appunto quella guidata dall’artista catanese, a sua volta coreografo e regista di chiara fama. E in quel suo cartellone intitolato “W” - come l’iniziale di Women e come il simbolo Viva - non poteva mancare “Oratorio per Eva”, creazione che lo stesso Zappalà ha costruito otto anni fa intorno alla biblica progenitrice di tutte le donne.

Occasione perfetta, dunque, per riproporre l’allestimento salutato con vivissimo consenso dal pubblico e dalla critica fin dalla prima assoluta del 2014 al Teatro Odeon di Vienna per Impulstanz Specials: uno spettacolo di culto, ora rimontato e sempre affidato all’interpretazione di Maud de la Purification, danzatrice di riferimento della Compagnia Zappalà Danza.

Ricordiamo che “Oratorio per Eva” è stata, dopo “Invenzioni a tre voci”, la seconda tappa di “Transiti Humanitatis”, ulteriore focus di un cammino intorno all’uomo e di riflessione sull’umanità che Roberto Zappalà continua a perseguire. “Oratorio per Eva” è realizzato in collaborazione con Teatro Garibaldi/Unione dei Teatri d’Europa (Palermo), Impulstanz (Vienna), Teatro Comunale di Ferrara, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Siciliana-Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo.

L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 gennaio alle 20:45 e domenica 15 gennaio alle 19:00. È necessaria la prenotazione, che non dà diritto all'assegnazione del posto numerato e decade 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio dello spettacolo. Per prenotazioni chiamare la segreteria allo (+39) 095 2503147 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 19:00.