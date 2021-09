"Oreste: Il gioco dei ricordi"

Prezzo non disponibile

Quello di Oreste, e ancora più quello di sua sorella Elettra e di tutta la famiglia degli Atridi, è uno dei miti più scandagliati dagli autori, da Eschilo ad oggi, e uno dei più affascinanti ed universali, che si presta sempre ad interpretazioni diverse. Cocktail di Benvenuto. Spettacolo Teatrale in Giardino. Cena con calice di Vino. Prezzo: 20 € a persona. L'evento è riservato solo a 35 ospiti. Al fine di garantire il vostro posto è possibile acquistare i biglietti direttamente in sede o prenotare contattandoci su Messenger o Whatsapp [324 5993612]. Una volta raggiunto il tetto massimo di acquisti non sarà più possibile partecipare alla serata.

