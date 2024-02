Spettacolo 'Il padre della sposa'

Dopo il successo di Edoardo Leo con “Ti racconto una storia (letture semiserie e tragicomiche)”, al Teatro ABC di Catania arrivano Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi per un nuovo appuntamento con la stagione di prosa “Turi Ferro” 2023/2024.

La divertente commedia di cui sono protagonisti, “Il padre della sposa” di Caroline Francke, debutterà venerdì 2 febbraio alle ore 21. Lo spettacolo, diretto da Gianluca Guidi, vedrà in scena anche Martina Difonte (nel ruolo di Alice), Roberto M. Iannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Martinelli, con la partecipazione di Gaetano Aronica.

Dopo il debutto di venerdì 2 febbraio, “Il padre della sposa” sarà replicato sabato 3 (alle ore 17.30 e 21), domenica 4 (alle 18), venerdì 9 (alle 21), sabato 10 (alle 17.30 e alle 21) e domenica 11 febbraio (alle 18).

Giovanni (Gianfranco Jannuzzo) un dentista spostato con Michelle (Barbara De Rossi), padre di famiglia, ha una bella figlia, Alice (Martina Difonte) che sta per convolare a nozze, figlia a cui vuole molto bene e di cui è molto geloso.

La ragazza sta per sposare Ludo, rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente matrimonio con annessi caotici preparativi avranno un effetto straniante sul povero padre, che in cuor suo non vuole accettare il fatto che la figlia sia ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa dar di matto.

A peggiorare le cose ci si metterà il prezzo esorbitante del matrimonio che costerà all’uomo una piccola fortuna.Per informazioni sullo spettacolo 095 538188 - 333 7781632. Costo del biglietto: 35 euro platea; 30 euro tribuna. Botteghino al teatro ABC da martedì a sabato 16:00/20:00, giovedì anche 10:00/13:00. Biglietteria online: https://teatroabc.eu/ticket/.m