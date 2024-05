“Jarrusu”, da Zō Giovanni Greco spiega perché e come morì Pasolini

Quasi mezzo secolo dopo il suo omicidio, parla ancora la figura di Pasolini alle nuove generazioni? La sua scrittura, la sua provocazione vitale e artistica dice ancora qualcosa oggi? Alcune sue definizioni chiave, come l’essere una forza del passato, o la ricerca dello scandalo del contraddirsi, la constatazione di un mutamento antropologico e l’inizio di una Nuova Preistoria hanno ancora un senso o non significano più nulla?

Questo è il dato di partenza di un dibattito da affrontare con studenti e studentesse intorno al video- documentario “Il sorriso di Cassandra” di Giovanni Greco dedicato a Pier Paolo Pasolini e lo spettacolo “Jarrusu. Perché e come morì Pasolini” che vede in scena l'attore e regista romano.

L'incontro-proiezione-dibattito è in calendario giovedì 16 maggio, alle ore ore 8.30, nell'aula 268 del Monastero dei Benedettini di Catania. L'ingresso è libero. Prodotto dall’Accademia Nazionale di arte Drammatica Silvio D’Amico, “Il sorriso di Cassandra” di Giovanni Greco è un video-documentario dedicato a Pier Paolo Pasolini, al suo sguardo profetico: ne ripercorre i momenti salienti della vita e delle opere passando per il luoghi fondamentali della memoria pasoliniana di Roma, concludendo il viaggio a ritroso nel tempo sotto i portici di Bologna e al cimitero di Casarsa, in Friuli, dove il poeta è sepolto.

Lo spettacolo “Jarrusu. Perché e come morì Pasolini” di e con Giovanni Greco (una produzione La Compagnia dei Masnadieri) è in calendario venerdì 17 maggio, alle 21, nella Sala Verde di Zo Centro culture contemporanee.

Biglietti: € 10. Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.