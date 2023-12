Spettacolo 'Il nuovo pifferaio magico'

Una località fantastica, tanti buffi personaggi, incantesimi e un misterioso protagonista che libererà gli abitanti di Hamelin dall'invasione dei topi per il musical "Il nuovo pifferaio magico" scritto da Giuseppe Bisicchia ed Ettore D'Agostino, per una produzione Buio in Sala, che mercoledì 13 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Abc accoglierà bambini e famiglie per una serata da fiaba. La regia di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia con le

musiche originali e la direzione del coro di Ettore D'Agostino tra canzoni, balli e speciali momenti d'interazione con i piccoli spettatori in sala spezzerà

qualsiasi incantesimo con la forza dell'amicizia.

Tra le eleganti scenografie di Martina Ciresi e Stefano Privitera un nutrito cast di attori capitanatoda Daniele Virzì, nel ruolo del protagonista che riuscirà a liberare la città di Hamelin dai topi grazie alla sua musica jazz, e con Marina Puglisi, Laura Accomando, Federica Fischetti, Antonio Costantino, Leonardo Monaco, Giada Romano, Salvo Casella, Matteo Castiglia, Andrea Luvarà e Dario Dotto riuscirà a liberare l'anima da preconcetti e pregiudizi sociali facendo trionfare i sogni, i desideri e l'amicizia più bella e sincera.