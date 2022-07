Spettacolo "Come Orlandò acquistò l'armi" al Lido dei Ciclopi

Orlando, uno dei maggiori protagonisti della Storia dei Paladini di Francia, incarna modelli di lealtà ed eroismo cavalleresco. E la storia di quando indossa per la prima volta la pregiata armatura, dopo aver superato prove importanti o simbolici riti d’iniziazione è di certo una delle più apprezzate dell’Opera dei pupi. Proprio queste vicende sono al centro di Come Orlando acquistò le armi di Alessandro e Fiorenzo Napoli che la Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli propone – venerdì 29 luglio ore 21 al Lido dei ciclopi (Via Provinciale, 2 95021 Aci Castello) nell’ambito di Ciclope Summer Fest - IV Edizione sere d’estate teatro d’autore.

Lo spettacolo di Pupi Siciliani della Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli racconta proprio di come Orlando diventa paladino. La storia si svolge nel periodo in cui i saraceni di Almonte d’Asia invadono la Calabria e si impadroniscono della città di Risa (Reggio Calabria) e racconta come Carlo Magno arrivi in Italia - con gli eserciti cristiani guidati da Milone d’Anglante, padre di Orlando; Amone d’Ardenna, padre di Rinaldo; Ottone d’Inghilterra, padre di Astolfo - per contrastare l’avanzata musulmana. E del momento, appunto, in Orlando viene investito cavaliere e conte dallo zio Carlo Magno diventando paladino, difensore della fede cristiana.

Biglietto: 12 euro (ridotto residenti, ospiti alberghi e bambini)

Info e prenotazioni: 3470954526 (F.lli Napoli);

3345683715 - 095530153 (Teatro della Città)