La tragedia di Riccardo III - Compagnia F.lli Napoli

LA TRAGEDIA DI RICCARDO III° di William Shakespeare - Adattamento e riduzione per pupi catanesi di Alessandro Napoli. Da venerdì 5 novembre a domenica 7 novembre al Teatro L'Istrione di Catania. Tutti gli spettacoli andranno in scena alle ore 21.00. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.

