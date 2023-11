Spettacolo 'Il re muore'

Da mercoledì 15 a domenica 19 novembre, al Teatro Vitaliano Brancati di Catania, in scena l’ultima regia di Maurizio Scaparro. L’opera di Ionesco vede protagonista Edoardo Siravo e vanta la colonna sonora del premio Oscar Nicola Piovani.

Già al primo apparire sulle scene parigine nel dicembre 1962, Il Re muore fu accolto come il vertice più alto raggiunto da Eugène Ionesco. E c’è chi non ha esitato a inserire l'opera tra quelle più significative del teatro contemporaneo. Questo gioiello del teatro di tutti i tempi approda ora – il debutto è previsto per mercoledì 15 novembre ore 18.30 - al Teatro Vitaliano Brancati di Catania nell’ultima regia di Maurizio Scaparro (scomparso a febbraio di quest’anno).

L’interpretazione nel ruolo principale è di Edoardo Siravo, mentre la colonna sonora è curata dal premio Oscar Nicola Piovani. Inoltre, la produzione dell’Associazione culturale Laros vanta i costumi firmati da Santuzza Calì e le scene affidate ad Antonia Petrocelli.

Lo spettacolo andrà in scena fino domenica 19 novembre (giovedì ore 17.30, venerdì ore 21, sabato ore 17.30 e 21, domenica ore 17.30). Sul palcoscenico, al fianco di Siravo nei panni di Bérenger I, troviamo Isabel Russinova nel ruolo della Regina Marguerite. E ancora, Gabriella Casali che interpreta la Regina Marie, Alessio Caruso nei panni del medico, Claudia Portale in quelli di Juliette e Michele Ferlito in quelli della guardia.

Info 095530153. Biglietto 25 euro (ridotto 20 euro).

