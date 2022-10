Spettacolo 'Riportami là dove mi sono perso'

Dal 27 al 30 ottobre, al Palazzo della Cultura di Catania, andrà in scena Riportami là dove mi sono perso, una produzione di Officine Gorilla e Teatro della Juta. Lo spettacolo rientra all’interno della programmazione del Catania Off Fringe Festival, il festival internazionale del teatro Off e delle arti performative, una prima edizione inedita e appassionante, fedele allo spirito dei Fringe festival e alla voglia di coinvolgere tutti i cittadini in una grande festa del teatro e delle arti.

Una storia ordinaria per comprendere le dinamiche di una realtà immobile, di un mondo assopito al quale è possibile sottrarsi con fatica e nel quale il progresso sembra quasi un’utopia. La regia e la drammaturgia sono affidate a Luca Zilovich; in scena Michele Puleio e Maria Rita Lo Destro; le voci off sono di Giulia Trivero e Paolo Arlenghi e il Disegno luci di Enzo Ventriglia. Riportami là dove mi sono perso è stato finalista all’Arezzo Crowd Festival 2019, selezionato per il Nolo Fringe Festival 2019 (Milano) e selezionato al Festival Fabbricanti di Mondi 2019 (Milano).

Biglietti disponibili su Liveticket: https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=388771. Per ulteriori informazioni: 345 060 4219 - teatrodellajuta@gmail.com.

ORARI DEGLI SPETTACOLI

27 ottobre 2022 | ore 18:30

28 ottobre 2022 | ore 20:00

29 ottobre 2022 | ore 17:00

30 ottobre 2022 | ore 21:30