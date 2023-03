Spettacolo 'La scattiata'

«Il muro o il lenzuolo restano bianchi, non c’è filìnia di sangue... non c’è traccia di niente, perché scattìa in silenzio, il cervello, scattìa senza testimoni e si può solo fare diagnosi, né cura né prevenzione, solo diagnosi». Con la scrittura di Silvana Grasso, la regia di Salvo Piro e l'interpretazione di Franco Mirabella e Manuela Ventura arriva in scena, in prima assoluta, La scattiàta.

Il debutto della pièce inedita prodotta dal Teatro della città - Centro di produzione teatrale è in programma per sabato 25 marzo, ore 21 (replica domenica 26 marzo, ore 17,30). Un gioiello d'eccellenza siciliana per uno sguardo dissacrante e attualissimo sui fallimenti piccoli e grandi che si annidano nelle nostre storie quotidiane.