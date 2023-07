Spettacolo “Il sogno di una cosa”,

Prezzo non disponibile

Venerdì 7 luglio, alle ore 21, Zo Centro culture contemporanee di Catania organizza nella Corte “Mariella Lo Giudice” (Cortile Platamone) del Palazzo della Cultura di Catania lo spettacolo teatral-musicale “Il sogno di una cosa” di e con Elio Germano e Teho Teardo, liberamente tratto dall'omonimo capolavoro di Pier Paolo Pasolini.

L'evento fa parte del cartellone estivo “Catania Summer Fest”, promosso dal Comune di Catania. Lo spettacolo è una produzione Infinito Teatro di Pierfrancesco Pisani e Argot Produzioni, in co-produzione con Fondazione Teatro della Toscana, con il contributo della Regione Toscana.

Biglietti: Prevendita su https://dice.fm/partner/dice/event/n9aml-il-sogno-di-una-cosa-7th-jul-cortile-platamone-catania-tickets Posto prime file € 25 più diritti di prevendita, posto unico non numerato € 20 più diritti di prevendita. Botteghino posto prime file numerato € 25, intero posto unico € 20, ridotto studenti universitari € 15.

Info: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle ore 10 alle 13), e-mail biglietteria@zoculture.it. La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online.

E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione. Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania. Palazzo della cultura: Via Vittorio Emanuele II, 95131 Catania.