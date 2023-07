'I soliti idioti' a Zafferana Etnea

A Zafferana arrivano Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, meglio noti come I SOLITI IDIOTI, che a distanza di 10 anni tornano in scena per il tour estivo “FIODENA SUMMER TOUR 2023” domenica 22 luglio (ore 21.00) ospiti di Sotto il Vulcano Fest (organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) e nell’ambito della programmazione di Etna in scena, promossa del Comune di Zafferana.

I Soliti Idioti hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo.

Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father&Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Questi e tanti nuovi personaggi torneranno durante gli show di quest’estate con I SOLITI IDIOTI – FIODENA SUMMER TOUR 2023, prodotto da Vertigo.