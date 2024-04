Spettacolo “Stanlio&Ollio” al Teatro Metropolitan

Al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” sabato 20 e domenica 21 aprile (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) arriva “Stanlio e Ollio. Una commedia musicale senza cervello” di Sabrina Pellegrino e Claudio Insegno, portata in scena da Federico Perrotta e Claudio Insegno con Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi.

Una commedia musicale ispirata alla vita degli inventori della risata, Stan Laurel e Oliver Hardy, meglio conosciuti come Stanlio & Ollio, la coppia comica più famosa di ogni tempo. Tutti li conoscono e tutti li hanno amati per quella loro goffa ingenuità che li rendeva sullo schermo due adulti mai davvero cresciuti, che continuano a farsi i dispetti come due bambini.

Tra fatti realmente accaduti e altri di pura fantasia lo spettacolo di cui firma le musiche Claudio Jr Bielli racconta la vita artistica della coppia comica più famosa del mondo per continuare ad amarli e ridere insieme a loro: con le loro facce, le loro cadute, le loro torte in faccia. Firma la regia Claudio Insegno, le scene Alessandro Chiti, i costumi Graziella Pera e le coreografie Fabrizio Angelini. Una produzione UAO Spettacoli in collaborazione con Teatro Stabile d'Abruzzo e Festival teatrale Borgioverezzi.

INFORMAZIONI

Biglietti: poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15

Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari

Info e prevendita: botteghino del Teatro Metropolitan (via Sant’Euplio 21 a Catania)

Tel 095322323 - 337951927