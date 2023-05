Una notte per svelare ciò che non era mai stato detto. Tre sorelle vegliano, come nelle vecchie tradizioni siciliane, il marito morto della sorella minore. Il velo del silenzio, del pudore, delle bugie viene squarciato da un vortice di confessioni… C’è questo alla base dello spettacolo Taddrarite (pipistrelli in dialetto siciliano) che vede protagoniste Donatella Finocchiaro, Luana Rondinelli, Giovanna Mangiù nei panni delle tre donne che, proprio come pipistrelli, hanno sempre vissuto nell’oscurità violenze e sopraffazioni domestiche, che in una notte di lutto trovano la via per manifestarsi.

Scritto e diretto da Luana Rondinelli, con scene e costumi di Vincenzo La Mendola, musiche Ottoni Animati e Roberta Prestigiacomo, lo spettacolo prodotto dal Teatro della Città, approda, dal 5 al 7 maggio (ore 21, domenica ore 17.30), al Piccolo Teatro della Città di Catania.