Spettacolo "Tartufo, ovvero l’impostore di Molière"

Ci sono testi immortali, che hanno fatto la storia della drammaturgia mondiale e che continuano a essere fonte inesauribile di tematiche universali. È il caso di Tartufo di Molière, uno dei testi più conosciuti del teatro mondiale nonché il primo testo che subì una censura in Francia.

Un testo che il regista Nicasio Anzelmo porta in scena – in un adattamento originale - con il titolo Tartufo, ovvero l’impostore di Molière rispettandone l’identità e amplificandone le tematiche di satira e denuncia. Prodotto dal Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale, lo spettacolo torna in scena a Catania per due imperdibili date al Teatro Brancati, sabato 20 (ore 21) e domenica 21 maggio (ore 17.30), per poi andare in scena a Mazara del Vallo, il 24 maggio.

Protagonisti della pièce sono Debora Bernardi nel ruolo di Elmira, Antonio Grosso in quello del falso devoto Tartufo, Angelo Tosto che interpreta Orgone, marito di Elmira, Emanuele Puglia nei panni di Cleante, cognato di Orgone), con la partecipazione di Margherita Mignemi nel ruolo di M. Pernelle. Completano il cast: Gianmarco Arcadipane (Valerio, innamorato di Mariana), Aurora Cimino (Mariana, figlia di Orgone e innamorata di Valerio), Luigi Nicotra (Damide, figlio di Orgone), Lucia Portale (Dorina, cameriera di Mariana), Francesco Rizzo (Ufficiale del re).

Lo spettacolo vanta i costumi di Dora Argento, le scene di Vincenzo La Mendola, disegno luci di Antonio Licciardello e movimenti coreografici di Martina Caruso.