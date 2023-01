Spettacolo 'Primi passi sulla luna'

Per la prima volta a Catania arriva Andrea Cosentino, attore e drammaturgo, comico e studioso di teatro, premio speciale UBU nel 2018. Cosentino oscilla da anni tra la scena off e i circuiti nazionali, creando un suo personalissimo modo di fare teatro, a cavallo tra affabulazione e non-sense, un genere che unisce l’affondo del pensiero con una comicità paradossale. Una delle voci più interessanti del panorama contemporaneo si esibirà dunque venerdì 27 gennaio alle ore 21:00 - grazie anche alla collaborazione con il Teatro Atlante di Palermo (dove Cosentino sarà in scena nei giorni seguenti).

Dopo lo spettacolo si terrà inoltre un breve incontro tra l’attore, la prof.ssa Simona Scattina, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università di Catania, e il pubblico presente in sala. In Primi passi sulla luna lo sbarco sulla luna dà il la a una schiera di improbabili personaggi per discettare di sosia viterbesi di Armstrong e torri gemelle, monoliti, alieni e spiritualità, scimmie, tapiri e licantropi.

Ma l’allunaggio della notte del 20 luglio del ’69 è anche l’evento mediatico attraverso il quale misurare l’inattingibilità del reale in un’epoca la cui verità coincide con il suo darsi in rappresentazione. Al cuore del tutto uno squarcio di storia intima, che ha a che fare con la paternità e le fragilità dell’infanzia. Contro la sete di realtà, lo spettacolo conduce in un viaggio surreale, esilarante e struggente, portato avanti al tempo imperfetto, che è il tempo dei giochi e dei sogni, e che si dissolve al presente.

27 Gennaio 2023 – ore 21:00. Posti limitati // Per info e prenotazioni la.rosa.laura@hotmail.com.