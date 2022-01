Spettacolo “La rottamazione di un italiano perbene”

Un ristorante di periferia e una famiglia unita per la nuova scoppiettante invenzione di Carlo Buccirosso, che da sabato 29 gennaio (alle 21) sarà in scena al Teatro ABC di Catania. “La rottamazione di un italiano perbene”, questo il titolo dello spettacolo scritto e diretto dal noto attore napoletano, è il quarto appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022 organizzata da ABC Produzioni. In scena con Carlo Buccirosso ci saranno (in ordine di apparizione) Donatella De Felice, Elvira Zingone, Giordano Bassetti, Fiorella Zullo, Peppe Miale, Gino Monteleone, Matteo Tugnoli, Davide Marotta, Tilde De Spirito. Le scene sono Gilda Cerullo e Renato Lori, i costumi di Zaira de Vincentiis, le musiche di Paolo Petrella, il disegno luci di Francesco Adinolfi.

Lo spettacolo, prodotto da Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro, andrà in scena al Teatro ABC sabato 29 gennaio (ore 21), domenica 30 gennaio (ore 18), venerdì 4 febbraio (ore 21), sabato 5 febbraio (ore 17.30 e 21), domenica 6 febbraio (ore18). Per informazioni 333 7781632 - 095 538188 - 345 3993368. Orario botteghino: da martedì a sabato 16:00/20:00, giovedì anche 10:00/13:00.