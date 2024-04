«Se davvero Shakespeare fosse siciliano? Ci piacerebbe, per spirito di patria, poterlo credere, ma la storia, si sa, non la si fa coi se»! Da questa suggestione, prende avvio lo spettacolo Troppu trafficu ppi nenti di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale (che cura anche regia e scene).

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale, sarà in scena al Teatro Brancati di Catania da giovedì 2 maggio (debutto ore 21) fino al 10 maggio. Un’occasione imperdibile per vedere la pièce che, dalla sua prima rappresentazione nel 2000, è stata accolta con grande successo in Italia e all’estero. In scena, in questa nuova edizione, un nutrito cast formato da – in ordine di apparizione – Angelo Tosto, Ramona Polizzi, Lucia Portale, Anita Indigeno, Lorenza Denaro, Filippo Brazzaventre, Ruben Rigillo, Daniele Bruno, Cosimo Coltraro, Luciano Fioretto, Alex Caramma, Vincenzo Volo, Valerio Santi, Rosario Valenti, Pietro Casano. I costumi sono di Dora Argento e Angela Gallaro Goracci.

Repliche

giovedì 2 maggio, ore 21

venerdì 3 maggio, ore 21

sabato 4 maggio, ore 17:30 e ore 21

domenica 5 maggio, ore 17:30

giovedì 9 maggio, ore 17:30

venerdì 10 maggio, ore 17:30

Info 095530153

Biglietto 22 euro (previsto ridotto per universitari)