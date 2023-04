Prezzo non disponibile

Fuori abbonamento, sabato 22 aprile alle ore 21,00 e domenica 23 alle ore 18, il Teatro del Canovaccio ospiterà lo spettacolo Cirasedda non abita più qui, drammaturgia di Roberta Amato e Alice Sgroi, con Vincenzo Ricca, regia di Nicola Alberto Orofino.

Nota sullo spettacolo: "Nei quatteri di Catania, ancora una volta per raccontare una storia che parla di autenticità e meraviglia in cui anime mangiate e vomitare hanno lo stesso olezzo delle carnazzerie della loro strada prediletta...Due cose si possono dire di Cirasedda, che ama la sua mamma incondizionatamente e che nessuno può toccargliela. E se pensando a quest'ultima cosa ti viene da ridere, vuol dire che non conosci abbastanza il difficile mondo e il cuore straziato di Natale Cirasedda...Ama persino la sua assenza".