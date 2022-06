Prezzo non disponibile

La Caramella Buona è una ONLUS fondata nel gennaio del 1997 da Roberto Mirabile, suo presidente e il direttore scientifico / vice presidente la criminologa dott.ssa Roberta Bruzzone. Ha sede nazionale e legale a Reggio Emilia e ad Acuto (FR) dove sono presenti anche le Case Buone che accolgono mamme e bambini in situazioni di emergenza e si occupa di lotta alla pedofilia.

In questa occasione La Compagnia Teatrale Amici del Teatro per i nostri fedeli spettatori porterà in scena lo Spettacolo:‘ “Una Cena Tra Amici” con la regia di Massimo Paolucci. Lo spettacolo si terrà presso il TEATRO METROPOLITAN, di Catania Sabato 22 Ottobre 2022 con 2 spettacoli.

ORE 18.00: € 15.00 ridotto x bambini 7-12 anni e sopra i 70 anni, € 20.00 intero per tutti gli altri. ORE 21.00: € 25,00 intero (per la sera no ridotti). N.B.: OGNI 5 BIGLIETTI- 4 PAGANTI – 1 OMAGGIO. PRIMASCENA SPETTACOLI Srls: TEL. 0953524701 o sito internet https://www.caramellabuona.org/ita/.