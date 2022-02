Spettacolo “S. Agata bambina, infanzia di una Santa”

Anche se quest’anno, la festa patronale sarà celebrata in una dimensione squisitamente intima e religiosa, per festeggiare insieme al pubblico dei più piccoli S. Agata, il Teatro Zig Zag di via Canfora 69, le dedica sabato 5 febbraio alle ore 18.00 e domenica 6 febbraio alle ore 11.00 e alle 18.00. uno spettacolo tenero, divertente e appassionato, “S. Agata bambina, infanzia di una Santa”.

Con la consueta tecnica del teatro dei burattini, che già tanto successo ha riscosso con “Natività”, Letizia Catarraso e Filippo Aricò, hanno voluto immaginare l’infanzia della Santa tanto amata dai catanesi rielaborando le notizie storiche già note in chiave favolistica e leggendaria.

Una Agata bambina che gioca con i suoi compagni ancora spensierata, ma che ha già in sé quegli elementi di sapienza, forza e coerenza che le avrebbero permesso da grande di fronteggiare la prepotenza e l’ingiustizia. Una figura da far conoscere anche per la sua statura morale, oltre che come testimone di Fede.

E’ il secondo spettacolo che il Teatro Zig Zag, associazione culturale “Percorsi Divertenti” dedica a S. Agata. Il primo, “Agatuzza, studio per una rappresentazione laica.” fu commissionato dal Teatro Franco Parenti di Milano e fortemente promosso dalla Direttrice Andrée Ruth Shammah, per essere rappresentato nel foyer del Teatro Massimo Bellini di Catania, nell’ambito di un progetto dedicato ai Santi Patroni d’Italia. Da allora, quello spettacolo ha avuto molte edizioni, ed è stato banco di prova attoriale di allieve dei laboratori di recitazione del Teatro Zig Zag che, nel ruolo della Santa, recitavano sia in dialetto che in lingua.

L’ultima edizione nel ’20, poco prima del lockdown. In questi due anni durissimi, il teatrino sempre aperto dal ‘98, che non beneficia di alcun sostegno economico pubblico ma si sostiene solo con i corsi di teatro per i bambini dai 6 ai 12 anni e per i giovani dai 12 in su, oltre che con gli spettacoli, ha continuato a produrre e mettere in scena opere di figura, con burattini e marionette, e di prosa, anche dovendo rispettare le regole di dimezzamento dei posti. E’ stato quindi spontaneo, e profondamente sentito per Filippo e Letizia, il voler dedicare questo nuovo spettacolo sulla Santa da bambina proprio ai più piccoli.

Infatti, l’intento, perfettamente riuscito, è stato quello di non far mancare le consuete gags del teatro di figura e il coinvolgimento degli spettatori, dai piccolissimi che seguiranno la vicenda come una favola con buoni e cattivi, ai più grandicelli che potranno apprezzare il testo poetico e ricco di spunti educativi. Al termine della pièce, all’ingresso del teatrino ogni bimbo potrà accendere una ministella e inneggiare al grido di “Viva S. Agata!” Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso 5 euro. Locale sanificato e distanziamento. Norme Anticovid.