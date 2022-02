Spettacolo per bambini 'Finalmente si mangia'

Un nuovo, esilarante spettacolo di burattini sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, dal 5 al 20 marzo. Gli orari sono sempre gli stessi: sabato alle 18.00 e domenica alle 11.00 ( per gruppi su richiesta) e alle 18.00. Saranno Arlecchino e Pulcinella, gli amatissimi protagonisti assoluti della storia, sempre in competizione per la dolce Colombina e questa volta anche per “scroccare” un pranzetto nella nuova trattoria di Brighella. L’intreccio si ispira ad alcune gag dell’avanspettacolo che sono diventate celebri anche nell’interpretazione di alcuni film della commedia italiana degli anni d’oro. Il pubblico dei piccoli spettatori sarà come sempre invitato a prendere parte alla vicenda dando un contributo determinante all’evolversi dell’epilogo. Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Locale sanificato con regole antiCovid.