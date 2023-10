Spettacolo 'The Mohican' al Teatro Metropolitan

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Grande attesa per l'arrivo a Catania di Mohican original muscial scritto e diretto da Carlo Tedeschi, musiche di Emanuele Tedeschi, coreografie di Gianluca Raponi e Matteo Mecozzi, con la Compagnia RDL e con in scena più di 40 artisti, 200 costumi, oltre 20 cambi di scena, 30 comparse con gli allievi della RDL Academy, per quasi tre ore di spettacolo.

Il Kolossal teatrale giunge nella città siciliana dopo i due sold out ottenuti questa estate nelle date straordinarie andate in scena a Rimini al Teatro Leo Amici e il sold out dell'aprile scorso nella data di anteprima al Teatro Politeama di Catanzaro.

Straordinariamente alcuni artisti della Compagnia RDL incontreranno il pubblico il 16 ottobre alle ore 17:30 al centro commerciale Centro Sicilia a Misterbianco e indossando i meravigliosi e ricercati costumi di scena saranno disponibili per foto e autografi.

Quindi appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania Il 18 ottobre (matinée per le scuole) ore 10.00 Info e prenotazioni 334 7176815 E il 19 ottobre alle ore 21.00 Info e prenotazioni www.metropolitancatania.it o 095 322323 | 375 7369096 sul circuito Ticketone. PREVENDITE APERTE.