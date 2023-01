Spettacolo 'Ti à piaciato?' al Teatro del Canovaccio

Un omaggio alla figura del grande Ettore Petrolini, attore, cantante, uomo di spettacolo a tutto tondo che attraverso i suoi Sketch, le parodie e le canzoni ha incantato le platee italiane ed internazionali dei primi decenni del '900 (fino al 1936, anno della sua prematura scomparsa).

Gaetano Lembo con Ti à piaciato? ci offre l'occasione di ammirare in scena alcuni tra i brani più celebri del suo antico concittadino: Gastone, Giggi er bullo, I salamini in cui musica e parole si alternano per mettere in ridicolo i luoghi comuni e i pregiudizi piccolo borghesi, Ma l'amor mio non muore definita tra l'altro da Marinetti e Corra “Un vero capolavoro!”, La canzone delle cose morte oltre a tanti altri brevi e pungenti brani.

In scena il 20 e 21 gennaio alle ore 21,00 e il 22 gennaio alle ore 18,00 al Teatro del Canovaccio, via Gulli, 12. Prenotazioni ai numeri: 3914888921 e 3316987764.