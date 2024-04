Ulisse all’inferno: spettacolo teatrale itinerante

“Ulisse all’inferno”, lo spettacolo teatrale itinerante a cura di Officine Culturali di e con Angelo D’Agosta, torna in scena al Monastero dei Benedettini di Catania con due nuove date: sabato 4 e domenica 5 maggio alle 20:00 e alle 21:30.

Lo scenario lunare delle cantine settecentesche del monastero, caratterizzate dalla roccia lavica del 1669, si intreccerà con il testo di Omero per dare vita ad un’esperienza coinvolgente ed emozionante per gli spettatori e le spettatrici. Angelo D’Agosta porterà in scena il X e XI libro dell’Odissea in un luogo dal fascino antico: il “Ventre”, tra i luoghi più suggestivi del complesso monastico. Fulcro della rappresentazione sarà la Sala Rossa “Antonino Leonardi”, che con il suo caratteristico solaio rosso e il gioco di luci e ombre sulla roccia lavica costituirà un palcoscenico perfetto per la messinscena di uno spettacolo teatrale itinerante in cui il monastero dialoga con le parole e i personaggi diventando anch’esso protagonista.

Per partecipare allo spettacolo, a cura di Officine Culturali in collaborazione con l’Università di Catania, è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al 3349242464 o una email a info@officineculturali.net . Per maggiori informazioni www.monasterodeibenedettini.it.