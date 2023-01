Spettacolo “Uno due tre... faccio tutto da me”

Prezzo non disponibile

Siamo davvero condannati a dover sempre interpretare un ruolo che non ci appartiene? La società e questi tempi così “spersonalizzati” ci obbligano a fare scelte che sacrificano la nostra personalità autentica e certi legami affettivi? Cosi comincia la commedia brillante “Uno due tre... faccio tutto da me” scritta da Michele Russo.

Nel cast Giovanni Caruso, Elisabetta Russo, Rosaria Motta, Rosy Trovato, Luca Parisi e Pippo del Popolo. Assistente di palco Mariacarmela Cantale, tecnico audio e luci Michele Oliveri.

Tre gli appuntamenti portati in scena dall'associazione teatrale “Sotto il Tocco” al Teatro di via Ravanusa 18 a San Giovanni La Punta: sabato 28 gennaio alle ore 20,30, domenica 29 gennaio alle ore 18, domenica 5 febbraio alle ore 18. Per info e prenotazioni tel: 095 741 38 45.