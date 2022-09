Spettacolo “Upi pian pianino”

Venerdì 2 settembre, alle ore 18.15, nello spazio esterno di SpiazZo di Zo Centro culture contemporanee di Catania va in scena “Upi pian pianino”, tero spettacolo della rassegna di teatro per bambini “Incanti Fest” realizzata in collaborazione con la compagnia La Casa di Creta Teatro per le nuove generazioni. “Upi pian pianino”, messo in scena dalla compagnia Castello di Sancio, è uno spettacolo per bambini traq i 4 e i 10 anni con Monia Alfieri, che cura anche la regia, e Manuela Boncaldo e con la partecipazione di Mattia Bonaventura.

Fiabe fatate e bizzarri personaggi si animeranno, come in un matto Circo delle Meraviglie che per brevi istanti trasporterà i bambini in atmosfere surreali e incantate. Questa piccola festa sarà l'occasione per presentare una carrellata di personaggi un po’ clown e un po’ maghi, che attraverso l’interazione con i bambini racconteranno e animeranno brevi storie piene di poesia, nelle quali i piccoli saranno coinvolti divenendone di volta in volta protagonisti.