Spettacolo 'Parole corsare'

Venerdì 14 e sabato 15 aprile, Vincenzo Pirrotta porta in scena, al Piccolo Teatro della Città, lo spettacolo sulle poesie e frammenti di romanzi e racconti di Pier Paolo Pasolini.

L’appuntamento è per venerdì 14 e sabato 15 aprile, ore 21 al Piccolo Teatro della Città, con Parole corsare, prodotto dall’Associazione Città Teatro e dall’Associazione Esperidio. In questo spettacolo - il cui titolo è preso in prestito da Pasolini stesso che chiamò corsari i suoi scritti per il Corriere della Sera - l’intento di Vincenzo Pirrotta (autore, regista e interprete) è quello di accogliere l’opera poetica di Pasolini nella sua essenza.

Ma è anche un gioco che l’interprete intraprende con l’autore, tanto che di sera in sera, i testi cambiano e sarà l’interprete stesso a stupirsi della genuina novità delle scelte che saranno dettate dall’emozione del momento.