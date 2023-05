Spettacolo 'Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul vostro cervello'

In un'atmosfera intima e rilassata, parteciperete a esperimenti sorprendenti in una conferenza- spettacolo interattiva, che mescola apprendimento e scoperte svelandovi in modo giocoso gli straordinari poteri dei nostri strumenti percettivi e cognitivi... e accompagnandovi in un incredibile viaggio all'interno della vostra mente.

Andrea giocherà con le vostre certezze per manipolare meglio le vostre percezioni, per stupirvi, per farvi dubitare, per sorprendervi, per confondervi, per farvi pensare e allo stesso tempo per farvi sorridere. Con il suo approccio originale, vi insegnerà ad usare il vostro cervello come fosse proprio una bacchetta magica e vi trasformerà in un vero mago della vita! Preparatevi: chi arriva con delle certezze se ne andrà sicuramente con dei dubbi... e viceversa.

Appuntamento con lo spettacolo 'Tutto quello che avete voluto sempre sapere sul vostro cervello' sabato 13 maggio a partire dalle ore 21.00 allo Zo Centro Culture Contemporanee. Prevendita DICE: https://link.dice.fm/Q9f78ba8986b.