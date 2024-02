Spettacolo 'L'arte della resistenza' allo Zō Centro Culture Contemporanee

“L'arte della resistenza” è il nuovo spettacolo in scena il 17 e 18 Febbraio presso Z? Centro Culture Contemporanee, nel cartellone della rassegna teatrale Palco Off.

Lo spettacolo chiude una trilogia, composta da “Coro di Babele” e “Mi Ricordo”, entrambi andati in scena nell’ambito della rassegna durante le scorse edizioni; il primo, inoltre, è stato premiato dal Fringe Milano OFF e portato con successo al Festival di Avignone 2022 e 2023 e in Tunisia al Festival Méditerranéen de Théâtre 2023.

“L’arte della resistenza”, a sua volta, è già vincitrice del Bando "Sicilia di scena" - Teatro Biondo Palermo 2023 e del Bando “Chiamata OffIine” - Ferrara Off 2022.

“L’arte della resistenza” è una produzione di Barbe à Papa Teatro, testo e regia di Claudio Zappalà, con la partecipazione in voce di Elvio La Pira, con Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Totò Galati, Roberta Giordano, in collaborazione con Spazio Marceau e C.T.M. (Centro Teatrale Meridionale) e con il supporto di Theatron 2.0.

“L'arte della resistenza” tiene alto lo standard degli acclamati successi dei precedenti spettacoli della rassegna dopo il clamore di Itinerdante, Happy Days, Seconda solo ad Elisabeth Taylor e Dio non parla Svedese.

Inizio spettacoli Sabato ore 21.00 e Domenica ore 18.00. Dopo ogni spettacolo si terrà un incontro con gli "Artisti dell'OFF". COSTI BIGLIETTI SPETTACOLI. Intero 20€, Ridotto 15€, Università 5€ – Studenti, docenti e personale UNICT.