A Sposami la "Blind Tasting, piatti a 5 sensi": degustazione di Seby Sorbello e Radicepura

Il fascino del mistero, che si traduce nei gusti più eleganti e ricercati… La gioia dell’attesa, come quella del giorno più bello nella vita di una coppia di futuri sposi… L’emozione di sapere che cibo e vino si “degustano” non solo col palato ma con tutti e cinque i sensi… Promette di essere questo, e molto altro ancora, il press event “The Blind Tasting – Piatti a cinque sensi”, l’appuntamento che mercoledì 23 marzo alle ore 18,00 lo Chef Seby Sorbello dedicherà alla stampa e al mondo della comunicazione all’interno di “Sposami”, il Salone degli sposi e del matrimonio allestito anche quest’anno nel centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

L’evento porta la firma dello Chef di fama nazionale, con il suo Seby Sorbello Cooking Out, in collaborazione con Radicepura, l’affascinante location per eventi incastonata alle falde dell’Etna. Saranno, infatti, entrambi gli stand a ospitare la degustazione, durante la quale giornalisti, food blogger ed esperti di life style saranno bendati e si chiederà loro di riconoscere e interpretare le diverse declinazioni food create per l’occasione dallo Chef Seby Sorbello. Un percorso enogastronomico elegante e originale, che svelerà ancora una volta tutta la maestria di una cucina superlativa, già riconosciuta come sublime interpretazione del cibo.