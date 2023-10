A Catania la fiera più glamour del mondo degli sposi: le nuove tendenze e i consigli per preparare un matrimonio da sogno

L'amore nasce dall'attesa, dal continuo cercarsi e dalle piccole attenzioni quotidiane. Arriva poi il momento più desiderato, quello delle nozze. Tutti gli sposi vogliono un matrimonio da sogno, una giornata indimenticabile in cui viene celebrata e festeggiata la loro unione.

Ma come organizzare tutti i dettagli per fare in modo che le proprie nozze siano veramente memorabile? Anche quest'anno una risposta a questa domanda arriva da SposinLove, la fiera più importante del settore wedding nel Sud Italia. Dal 2 al 5 novembre 2023, Eurofiere, organizzatore dell'evento, allestirà presso il centro fieristico SiciliaFiera (Via Bologna 76, a Misterbianco) una vetrina unica e qualificata, aperta a quanti vogliono vivere un magnifico matrimonio. Nei quattro giorni saranno protagoniste le prossime tendenze di stagione e i must-have dell’universo wedding tra presentazioni, cocktail ed eventi. L'area sfilate avrà una passerella importante per un susseguirsi di stile, bellezza ed eleganza senza tempo, pronta a conquistare grandi e piccini.

A questo indirizzo potete scaricare il vostro invito per partecipare gratis a SposiinLove.

"Abbiamo chiuso la scorsa stagione con un successo al di là delle nostre aspettative con oltre 8 mila presenze a conferma dell’interesse verso questo comparto di grande vitalità e in continua crescita. Ancora una volta, offriremo uno spazio strategico di visibilità ai tanti professionisti che in questo ambito operano a 360 gradi per un’offerta completa dedicata al fatidico giorno del sì", dichiara Alessandro Lanzafame, organizzatore di "Sposi in Love" e presidente di Eurofiere.

SposinLove è sinonimo di eleganza e professionalità sempre a disposizione. Ci saranno importanti professionisti pronti a fornire un preziosissimo aiuto, con idee e consulenze per fare le scelte migliori sull'abito da sposa e sposo, sugli accessori, sulle bomboniere, sui fotografi, sull'auto, sul catering, sul viaggio di nozze.

Saranno quattro giorni davvero imperdibili per chi vuole prepararsi a vivere un matrimonio da favola. Per maggiori informazioni potete contattare il numero 3332144138, potete seguire Sposiinlove su tutti i canali social con #SiSposiChiPuò!. Qui potete scoprire il programma dettagliato di SposiinLove 2023 e scaricare gratis il vostro invito per partecipare alla fiera più glamour del mondo degli sposi.