Sposinlove 2021: dal 4 al 7 novembre al Centro Fiere Bicocca di Catania

Sposinlove compie dieci anni. E sarà una grande manifestazione fieristica di ripartenza dopo lo stop imposto dalle restrizioni dovute al Covid-19. Quasi una rinascita, dopo un anno e mezzo di pandemia che ha bloccato fiere e cerimonie. Così la wedding experience più glamour del Sud Italia non poteva che scegliere una location d’eccezione: il centro Fiere Bicocca di Catania che ospiterà, dal 4 al 7 novembre, la manifestazione-evento dedicata al mondo dei matrimoni. Una vetrina dove tutte le eccellenze del settore si metteranno in gioco e in mostra per permettere alle future coppie di scegliere il meglio per uno dei giorni più importanti della vita. «Speriamo che sia un inizio nuovo per tutti - auspica l’organizzatore dell'evento Alessandro Lanzafame - che possa fornire anche nuovi stimoli per progettare il futuro e, perché no, raggiungere nuovi traguardi relativi a questo settore che ha sofferto parecchio».

Sfilate esclusive porteranno in passerella le più grandi aziende del segmento Bridal, in sinergia con importanti brand internazionali. Gli stilisti più̀ famosi sfileranno in anteprima con tutte le nuove collezioni del mondo Sposa, Cerimonia Uomo e Cerimonia. Quattro appuntamenti al giorno su 18 metri di passerella per ammirare le collezioni di 350 abiti. I fashion show si svolgeranno in un palcoscenico d’eccezione, ovvero il padiglione più̀ grande della Sicilia orientale, dove gli ampi spazi permetteranno lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. «Un modo speciale per festeggiare i primi dieci anni di Sposinlove, un’area eventi degna di tale nome - sottolinea Lanzafame - Siamo entusiasti di avere a disposizione, finalmente, un padiglione fieristico idoneo a soddisfare tutte le esigenze del settore e del pubblico». Diecimila metri quadri espositivi tutti su un piano, in una struttura alta otto metri e senza pilastri. Per i visitatori, nessun problema per il parcheggio: a disposizione ci saranno infatti 1.500 posti auto gratuiti. E le sorprese non sono finite: nel giorno dell’inaugurazione di questa speciale edizione, giovedì 4 novembre, sarà presente Miss Italia 2020, Martina Sambucini.