Sposinlove 2021: l’inaugurazione al Centro Fiere Bicocca di Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

«Da qui ripartiamo per non fermarci più». wedding experience più glamour del Sud Italia che dal 4 al 7 novembre è ospitata al Centro Fiere Bicocca di Catania. Con la corona in testa e la fascia tricolore su un abito scintillante, è stata Miss Italia 2020 Martina Sambucini a tagliare il nastro e fare il primo giro tra i tantissimi stand. «Nel 2020 sono stata proclamata la più bella d’Italia - ha raccontato Martina Sambucini che è stata eletta miss online - con la mascherina che mi copriva metà del volto e senza poter sfilare in passerella. ». La manifestazione-evento dedicata al mondo dei matrimoni, infatti, è arrivata alla sua decima edizione. «Raggiungere ». Dalle nuove collezioni degli abiti agli arredi, dalle location ai fotografi. Un’occasione per immergersi nel mondo del matrimonio, e più in generale delle cerimonie, a 360 gradi. «Ringrazio soprattutto ». Diecimila metri quadri espositivi tutti su un piano, in una struttura alta otto metri e senza pilastri. Diciotto metri di passerella su cui sfileranno in anteprima famosi stilisti con le nuove collezioni del mondo Sposa, Sono state queste le prime parole di Alessandro Lanzafame, l’organizzatore di Sposinlove per l’inaugurazione della per molte cose. Ora che possiamo tornare a sorriderci fuori dagli schermi - È stato un anno particolare che, però, ha segnato il cambiamento e la trasformazione ha sottolineato miss Italia - sono stata molto contenta di venire in Sicilia e di essere la madrina di questa speciale edizione di Sposinlove un doppio numero per una fiera è un traguardo importante - ha detto Lanzafame con soddisfazione - Anche se con un anno di ritardo, a causa della pandemia da Covid-19, siamo felici di rappresentare la ripartenza per tutto questo importante settore gli espositori che hanno creduto in questa manifestazione fin da quando c’erano ancora diverse ristrettezze dovute alla pandemia Cerimonia Uomo e Cerimonia. Una vetrina per le eccellenze del settore e un’occasione per le future coppie di sposi di scegliere il meglio per uno dei giorni più importanti della loro vita. «Questa è una grande ripartenza non solo per il settore fiere - ha sottolineato Pietro Agen, il presidente della Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa - ma per diversi settori tutti insieme. Un evento che restituisce l’immagine di un territorio, quello etneo, che in questo momento sta registrando una crescita addirittura più veloce rispetto ad altre aree del Nord Italia. Da qui - ha concluso Agen - colgo l’occasione per invitare anche le grandi star a scegliere la Sicilia come luogo in cui organizzare i propri matrimoni perché è un’Isola che offre moltissime location tutte diverse tra loro».