Spritz e tortina a Piazza Scammacca

Domenica 12 Maggio, in occasione della festa della mamma, appuntamento in Piazza alle 17:00 per un evento speciale: "Spritz e Tortina" assieme a Tomarchio.

Un laboratorio artistico rivolto ai bambini che svolgeranno attività creative guidati da Alessia Fox, founder di TSO (Trattamento Sociale Obbligatorio) e Olghette mentre gustate un delizioso aperitivo accompagnati dalla musica di Fransuà.

Durante l'aperitivo, che sarà aperto a tutti, Tomarchio distribuirà le sue famose tortine a tutti i bambini che parteciperanno all'evento, mentre per i genitori ci sarà Spritz a volontà.