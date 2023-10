'Stand up comedy' al Teatro del Canovaccio

Orario non disponibile

Dal 19/10/2023 al 01/02/2024

Dal 19 Ottobre la Stand Up Comedy arriva al Teatro del Canovaccio. La rassegna “Stand Up Comedy al Canovaccio” nasce dalla volontà di avvicinare il pubblico catanese a questo genere di teatro molto amato nei teatri nazionali, con 4 spettacoli provenienti da tutta Italia, in una forma di spettacolo dove la distanza tra artista e pubblico è solo quella di un microfono.

E il microfono è aperto a tutti, per chi avesse voglia di mettersi in gioco con un monologo, una poesia, una canzone. Costo del biglietto 8 euro. Per info e prenotazioni al num 347 4755 553.

Il calendario degli spettacoli

19 ottobre, Auanagana, di e con Nanni Mascena

30 novembre, A bocce ferme, di e con Valentina Medda

4 gennaio, In equilibrio sul filo del nesso di e con Paolo D'Urso

1 febbraio, Datemi tempo di e con Giorgio Piccitto