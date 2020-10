Presentazione del libro Stazioni per una via di ritorno di Giuseppe Bellia. Interventi Don Luca Bassetti, Don Paolo Fichera. Presenta Raffaella Esposito. Letture Luciano Bonucelli. Posti limitati nel rispetto delle norme Sanitarie. Prenotazioni prenotazione.bellia@yahoo.com. Fino a nuove disposizioni i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina per tutta la durata dell’Evento e assicurare il rispetto della distanza sociale.