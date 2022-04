Stelle di primavera - Tour della volta celeste

Hermes Sicily torna a proporre una delle sue esperienze speciali, il tour tra le stelle e le meraviglie della volta celeste, ad occhio nudo e col telescopio. Questa volta la location scelta sarà in territorio di Vizzini, un luogo lontano dall'eccessivo inquinamento luminoso che consentirà di ammirare le costellazioni e rievocarne i miti ma anche di osservare al telescopio nebulose, ammassi stellari e galassie.L'attività è a numero chiuso e per la partecipazione è richiesta la prenotazione anticipata sul sito ufficiale. In caso di maltempo i partecipanti verranno avvisati e l'attività verrà spostata ad altra data.