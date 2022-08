Adrano Summer Festival: questa sera il djset di Steve Aoki

Per l'Adrano summer festival andrà in scena stasera, nella sua unica data siciliana, un altro grande evento musicale, il djset di Steve Aoki, disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, noto anche come l'artista musicale più quotato del Nord America. Lo show avrà inizio alle 23.00, in apertura a partire dalle 21.00 Guz Hardy e J Luke e il dj Luca Pavone.