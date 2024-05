A Motta Sant’Anastasia le eccellenze siciliane protagoniste de "Le Strade del Gusto"

Il progetto le "Strade del Gusto" nasce per promuovere e valorizzare i prodotti del territorio etneo e siciliano e far crescere non solo dal punto di vista commerciale ma anche promozionale le aziende operanti nel territorio di Motta Sant’Anastasia. L’evento nasce per volontà dell’amministrazione comunale di Motta Sant’Anastasia che ha scelto di promuovere le eccellenze agroalimentari attraverso la misura D.A. 13/Gab_2023 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. L’obiettivo della manifestazione è permettere alle aziende la stipula di accordi attraverso gli incontri di b2b, e di raccontare le proprie storie aziendali, la filosofia e i processi produttivi e di trasformazione dei prodotti agroalimentari e enogastronomici delle aziende aderenti. Venerdì alle 10,30 presso la prestigiosa location del Castello Normanno in Piazza Castello, 1 a Motta Sant’Anastasia si svolgerà la presentazione alla stampa e gli incontri b2b. Nel pomeriggio, dalle ore 18 alle 23 in piazza Duca D’Aosta saranno ospitati gli stand enogastronomici delle aziende aderenti e alle 19 si esibirà il Rione Giovani Maestri con il tradizionale spettacolo di sbandieratori e majorette. Dalle 20,30 musica live con "Danny D and the hot billies" che offriranno uno spettacolo rackabilly.

Sabato 18 maggio proseguirà la manifestazione con apertura al pubblico dalle 18 alle 23. Alla 19 sarà la volta degli sbandieratori e majorette del Rione Panzera. A seguire l’esibizione live de I Cantustrittu, band messinese che sperimenta con gli antichi e nuovi suoni di Sicilia. Domenica 19 sarà possibile visitare e degustare le produzioni siciliane degli stand ospitati in piazza Duca D’Aosta dalle 18 alle 23. Alle 19 è prevista l’esibizione degli sbandieratori e majorette del Rione Vecchia Matrice. Si concluderà con l’esibizione della band “Primadonna” coverband di Gianna Nannini. Per gli amanti delle eccellenze in Sicilia, quindi, appuntamento a Le Strade del Gusto dal 17 al 19 maggio a Motta Sant’Anastasia.