Street Art - Bike Tour a Catania

Bike tour in città. Con le sue opere di carattere effimero, la street art è la più recente espressione artistica della città contemporanea: urbana, trasgressiva e ribelle. A Catania sono davvero tanti gli artisti che hanno lasciato la propria traccia: lasciatevi guidare nella scoperta di questa nuova arte. Il tutto ovviamente in bici. Durata 2 ore circa. Incontro: Via Montesano, angolo via San Michele - Catania. Contributo 10 euro, gratis bambini under 10. Info e prenotazione obbligatoria: Tel Sms WhatsApp 327-7327273 - Alice Palazzo. Email: enza.licciardi@katamail.com - Enza Licciardi.

