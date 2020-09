Strike Live a Catania Filenz - l'Isola di Land

STRIKE: Band siciliana nata nel 2008 dalla passione per la cultura e la musica americana anni 50. Matura nel tempo un sound classico ed energico, in un travolgente mix di brani Rockabilly, Rock’n’Roll, Country e Blues. 13 anni vissuti intensamente On The Road con più di 1400 Live all'attivo, portando la loro musica nei più bei Festival, Clubs e contest Nazionali e internazionali. Appuntamento al Filenz venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle ore 22.00.