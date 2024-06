Sulle orme del cigno: un tour dedicato a Vincenzo Bellini

Il tour ripercorrerà i luoghi iconici dedicati al grande compositore catanese: dal teatro a lui dedicato, dove il 31 maggio 1890 venne messa in scena per la prima volta “Norma” (visita virtuale); alla sua tomba in Cattedrale, inaugurata nel 1878, all'indomani del rientro delle spoglie (1876), dopo ben quarantuno anni di lontananza.

Infine, la passeggiata si concluderà con la visita della casa natale dove Bellini visse i primi anni di vita e il Museo Belliniano con il suo innovativo allestimento immersivo.

Punti toccati: Piazza Vincenzo Bellini (Piazza Teatro Massimo); Teatro massimo Vincenzo Bellini (visita virtuale); la Cattedrale (dove si trova la sua tomba); la Casa natale di Vincenzo Bellini e il Museo Civico Belliniano (interno). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK.