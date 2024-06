Summer Fest 2024, in programma oltre 160 eventi da giugno ad ottobre

Presentata stamani a Palazzo degli Elefanti la rassegna di musica, arte e cultura "Summer Fest 2024". Oltre 160 eventi da giugno a ottobre, tra musica, danza, letteratura, arte e cinema, incastonati in scenari fortemente rappresentativi della città. Gli spettacolo della "Summer Fest 2024" si terranno infatti al Giardino Bellini, con la nuova arena che conta 5mila posti a sedere, in piazza Federico di Svevia recentemente pedonalizzata, nella corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura, palcoscenico e casa per tanti artisti, al Castello Ursino e nel nuovo spazio ricavato nella corte della Galleria d'arte moderna connessa alla nuova Pinacoteca del complesso museale di Santa Chiara che, fino a Ottobre, ospita la mostra di Caravaggio.

Il programma

Il programma è stato illustrato dal sindaco Enrico Trantino, che ha mantenuto per sé la delega alla Cultura e ai grandi eventi. "Troppo spesso in questa città ci siamo dati dei limiti non compatibili con le nostre potenzialità. Il cartellone messo a punto nel suo complesso è forse uno dei più importanti del Meridione, con attrazioni internazionali come Il Volo o i Blu, artisti emergenti come Ariete, sino ad Annalisa o evergreen come Massimo Ranieri. Persino cantanti che forse terranno qui il loro ultimo concerto, come pare abbia annunciato Umberto Tozzi, o Antonello Venditti, Francesco De Gregori, solo per fare qualche nome che sono delle vere e proprie icone nazionali dello spettacolo. Artisti che si esibiranno nel cuore della città, in una Villa Bellini che adesso ha anche una tribuna che permetterà di assegnare i posti così da evitare le lunghe file in via Etnea che abbiamo visto in passato. È nel complesso un'offerta che ci permette di dare risposte tanto al turista internazionale quanto al turista italiano e ai catanesi residenti. Perché questa città è sul margine del risveglio e ha bisogno di una spinta per gasare il desiderio dei nostri cittadini a credere di più nel nostro territorio", ha detto il sindaco.

Tra i numerosi spettacoli, ci saranno anche iniziative gratuite proposte proprio nella piazza Federico di Svevia con Palcoscenico Catania, o in altri siti grazie al Conservatorio Bellini, a Corti in cortile, al Bellini International, all'Opera dei pupi. “Giovanna D'Arco” (sino al 23 giugno) al Castello Ursino, Fabrizio Bosso con omaggio a Pino Daniele in piazza Federico di Svevia (1 luglio, gratuito), CCCP alla Villa Bellini il 4 luglio.

I numeri

Tra i numeri della rassegna si contano 67 serate al Palazzo della Cultura, 26 nel Museo Civico Castello Ursino, 7 a piazza Federico di Svevia, 21 nel Giardino Bellini, 19 nella Galleria d’arte moderna, ai quali si aggiungeranno diversi altri eventi in via di definizione. Il sindaco ha anche ricordato che la Metro ogni venerdì e sabato prolungherà l'orario dell'ultima corsa da piazza Stesicoro fino all'una di notte.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte anche gli assessori della giunta, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro e il direttore della Cultura Paolo Di Caro. Hanno partecipato all'incontro anche diversi rappresentanti delle istituzioni culturali e associazioni che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi, a partire da Teatro Massimo Vincenzo Bellini, Teatro Stabile e Istituto musicale "Vincenzo Bellini" e alcuni dei manager musicali, tra cui Nuccio La Ferlita di Puntoecapo.

Calendario consultabile qui