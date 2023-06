Summer Soccer Camp 2023 a Mascalucia

Prezzo non disponibile

Dal 26/06/2023 al 07/07/2023

Il Bonaiuto Somma di Mascalucia si prepara a un grande evento estivo di calcio. Due settimane di campus di altissimo livello tecnico e di grande qualità, organizzato dal Città di Mascalucia insieme con Giorgio Budetta, in rappresentanza della Seg International Group, agenzia che gestisce i migliori allenatori e giocatori al mondo. Due le settimane che vedranno coinvolti giovani dagli 8 ai 16 anni: dal 26 al 30 giugno si snoderà la prima settimana, mentre la seconda si terrà dal 3 al 7 luglio.

Saranno presenti il tecnico dell’Ascoli, Cristian Bucchi, che è stato un ex attaccante del Catania e torna volentieri in Sicilia, Guido Angelozzi, catanese e direttore dell’area tecnica del Frosinone, Alfio Torrisi, allenatore del Trapani calcio vincitore dei play off, Luca Cristaldi, secondo allenatore dell’Udinese, e Turi Di Stefano, già osservatore del Torino Calcio.

A curare sul campo i giovani del campus saranno tecnici siciliani qualificati: parliamo di Gaspare Cacciola, allenatore del Siracusa; Giovanni Marchese, ex Genoa e Catania; Mimmo Crisafulli, ex bomber del Catania che fu promosso in C2 con Busetta; Graziano Urso, preparatore atletico dei portieri del Siracusa; Alessandro Caronda, Angelo Spina, Ciccio Campione.