Per gli appassionati di etna, lava,cielo, stelle, luna e ricordi indelebili, giorno 5 agosto 2020: ore 15.00 dai Monti Silvestri (appuntamento di fronte al ristorante) Sunset sull'Etna. Tour Fotografico e non solo sulla Valle Del Bove. La spettacolarità di catturare il cielo e le sue costellazioni al cospetto del più grande Vulcano Attivo d'Europa. Equipaggiamento: Vestirsi a strati, Scarponcini meglio scarpe da trekking, pile e giacca a vento, sciarpa e berretto, torcia o lanterna frontale, colazione a sacco, acqua (1l a persona). Il percorso sarà la schiena dell'asino. Si arriva sull'affaccio della valle del Bove fino a raggiungere la montagnola a 2600 m slm . Molto probabilmente si potranno vedere i bagliori dell'eruzione in corso. Il tour non è adatto a chi soffre di vertigini. Costo 12 euro. Vi accompagnerà la guida turistica CAI Marcello Alba; per prenotazioni e informazioni telefonare al 3207115715, anche con whatsapp.