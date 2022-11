Spettacolo 'The children'

Prezzo non disponibile

Il cartellone dei “grandi eventi” al Teatro Angelo Musco di Catania vedrà in scena, giovedì 24 e venerdì 25 novembre, alle 21, la bravissima Elisabetta Pozzi. L’attrice ligure - vincitrice di quattro premi Ubu, un David di Donatello e due premi Flaiano per il Teatro - sarà la protagonista di The children, il pluripremiato testo dell’autrice britannica Lucy Kirkwood che ha debuttato nel 2016 al Royal Court Theatre di Londra ed è poi stato rappresentato al Theater di Broadway.

Per informazioni 095 538188 - 333 7781632 - 345 3993368. Orario botteghino presso Teatro ABC: da martedì a sabato 16:00/20:00, giovedì anche 10:00/13:00. Costo del biglietto: 28 euro. Biglietti online su www.botteghinoweb.com e www.ctbox.it.