Teatro Massimo Bellini, inaugurazione della stagione con la nona di Beethoven

Beethoven forever. Per l'apertura del cartellone sinfonico del Teatro Massimo Bellini, la scelta è caduta sulla celeberrima Nona Sinfonia, un capolavoro di amplissimo respiro che impegnerà entrambe le masse artistiche dell'ente, quella orchestrale e quella corale, chiamate a dare vita a una partitura a dir poco monumentale e mirata a celebrare valori altissimi. L’appuntamento è per il 4 novembre alle 20,30 con replica il 5 alle 17,30.

Concertazione e direzione sono affidate al maestro Eckehard Stier, direttore ospite principale del Bellini e bacchetta di fama internazionale, mentre il coro risponde alla sapiente guida di Luigi Petrozziello. Di vaglia anche il cast dei solisti vocali che annovera il soprano Chiara Notarnicola, il contralto Kamelia Kader, il tenore Valerio Borgioni e il basso Alessandro Abis.

Continua intanto con successo la campagna abbonamenti, con termini differenziati in base alle diverse opzioni. Per la stagione concertistica 2023/24 è possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti fino al 10 novembre per il Turno A e fino all’11 novembre per il Turno B. Per il pacchetto dei Recital è ancora attivo fino al 30 novembre il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati ed è al contempo possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti. Il 30 novembre scade anche la prelazione per rinnovare l’abbonamento alla stagione lirica 2024.