Teatro Coppola - 'I resti di quello che fu'

Teatro Coppola - Teatro dei cittadini presenta: I RESTI DI QUELLO CHE FU • Concerto teatrale • con Giorgio Canali, Elio D’Alessandro e Marta Bevilacqua, testo Marta Bevilacqua, direzione musicale Giorgio Canali, regia Francesca Cassottana, produzione Settembre Teatro, durata 60’. I resti di quello che fu è un concerto teatrale. Il filo conduttore è il tema del conflitto tra individuo e potere e si sviluppa attraverso monologhi e dialoghi accompagnati dalle parole, musiche e canzoni di Giorgio Canali.

Note sull'opera: “Lo scambio di rapide e taglienti battute, accompagnate da suoni disturbanti, crea un cortocircuito tra l’animo punk rock, rosso-fuoco, incarnato da Giorgio Canali, e la tenerezza di cuori innamorati e sognanti (…) Il G8, la fine di un rapporto, i disagi del singolo in una società contaminata, queste le tematiche affrontate dal trio di artisti ne I resti di quello che fu. Gli orrori e le violenze – per sempre legati al ricordo di Genova nel lontano 2001 – vengono rievocati attraverso la lettura di un reportage di quegli eventi, non solo come testimonianza di cronaca nera, ma anche sotto forma di una più recente analisi antropologica. I tre interpreti del concerto teatrale si presentano come l’incarnazione vivente di un movimento generazionale, che, seppur inflitto da duri colpi, conserva l’audacia e il sogno (…) I protagonisti, illuminati da una luce calda, in uno stato di torpore, pronunciano le prime parole a metà tra il monologo interiore e una discussione di coppia. "Voglio raccontarti una storia, ma tu non la capirai": questa è una delle prime frasi che sembrano risuonarci dentro. Nel concerto teatrale restano un amore e un’idea, che non si dileguano ma nell’aria si disperdono e ancora fecondano". (Chiara Aloia su EroicaFenice)